Беглов представил президенту России новый петербургский стандарт организации жизни людей серебряного возраста

Глава государства дал ему положительную оценку Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил президенту Владимиру Путину новый петербургский стандарт организации жизни людей серебряного возраста.
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