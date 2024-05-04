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Первая лига. СКА примет «КАМАЗ», «Химки» – «Сокол», «Динамо» Махачкала сыграет с «Волгарем» 

Также в субботу «Торпедо» встретится на выезде с «Черноморцем», «Динамо» Махачкала сыграет дома с «Волгарем», «Родина» – с тульским «Арсеналом».

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