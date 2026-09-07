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«Нам страшно»: родители потребовали разобраться с новым учеником

«Нам страшно»: родители потребовали разобраться с новым учеником

Жительница Краснодара рассказала о конфликтной ситуации в одной из местных школ. По её словам, 15-летний ученик, зачисленный в шестой класс, якобы неоднократно издевался над более младшими детьми и высказывал в их адрес угрозы сексуального характера.

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