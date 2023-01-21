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Несколько лет назад самолет Ил-112 вопреки критике многих специалистов авиастроения впервые взлетел и совершил свой премьерный полет

Несколько лет назад самолет Ил-112 вопреки критике многих специалистов авиастроения впервые взлетел и совершил свой премьерный полет

﻿﻿Несколько лет назад, несмотря на критику со стороны многих специалистов авиационной отрасли, Ил-112 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.

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