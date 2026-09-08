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Журнал «Профиль»

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Матвея Сафонова номинировали на звание лучшего вратаря мира

Матвея Сафонова номинировали на звание лучшего вратаря мира

27-летний игрок ПСЖ Матвей Сафонов – первый в истории россиянин в номинации на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

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