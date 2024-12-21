РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Куча провокаторов куча поджигателей.Так хочется спросить этих людей за что вы это делаете где вас родила мать на наше...В Петербурге и Ле...
  • Людмила Лепаева
    Куда эти студентки будут девать детей в детдом. Живет в общаги денег нет.Андрей Никулин: З...
  • Владимир Алтайцев
    Чего коснулся  ребёнок, почему  не пишет автор?И что он  в  9 лет делал  в салоне красоты? А  если он сам сунул в роз...В Петербурге ребе...

Врач Павлова предупредила об опасности злоупотребления алкоголем в праздники

Врач Павлова предупредила об опасности злоупотребления алкоголем в праздники

Людей призвали хотя бы «сбавить обороты». Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об опасности учащенного пульса после выпитого алкоголя и предупредила россиян о синдроме «праздничного сердца» на Новый год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх