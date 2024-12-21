Врач Павлова предупредила об опасности злоупотребления алкоголем в праздники

Людей призвали хотя бы «сбавить обороты». Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об опасности учащенного пульса после выпитого алкоголя и предупредила россиян о синдроме «праздничного сердца» на Новый год.
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