Диета Портфолио: что это значит и как она стала популярной

Диета Портфолио: что это значит и как она стала популярнойЧто такое диета портфолиоНутрициолог Дарья Храброва рассказывает, что портфолио – это веганская диета, которая подразумевает снижение «плохих» жиров и включение четырех категорий продуктов с низким содержанием холестерина.