Самое страшное – позади: как прошла эвакуация 117 россиян из Газы

Скриншот видео Россия отправила в сектор Газа новую партию гуманитарной помощи. Самолет МЧС вылетел из Махачкалы в Египет, на борту – 27 тонн различных грузов, в том числе генераторы, одежда, продукты и детское питание.
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