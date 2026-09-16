Суд арестовал более 4 млрд рублей у экс-супруги основателя «Русагро»

Суд арестовал более 4 млрд рублей на счетах Натальи Быковской, бывшей супруги основателя «Русагро» Вадима Мошковича.
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