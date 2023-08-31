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Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс

Олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

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