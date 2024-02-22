«ЗБ» опубликовал репортаж о ремонте дорог зимой в СВАО

Недалеко от дома 1, стр. 10, на улице Лётчика Бабушкина на проезжей части образовалась яма. На ремонт отправилась бригада ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», а вместе с ней и корреспондент «ЗБ», чтобы узнать, как ведут работы в холодное время года.