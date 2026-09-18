В Екатеринбурге подвели итоги Международного фестиваля молодежи

В заключительный день Международного фестиваля молодежи (МФМ) подвел итоги масштабного события, собравшего десятки тысяч участников со всего мира.
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