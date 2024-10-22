Павел Меркулов: «Объединив технический и педагогический институты, угробили два вуза»

К чему привело создание опорного вуза в Орловской области? Почему руководителям университетов не стоит ждать окончания строительства кампуса? Бизнес или репутация: каким образом студенты-иностранцы, не выезжая в Орёл, не выучив русского языка, умудрялись получать дипломы о высшем образовании? Когда заработает система распределения выпускников? Для чего и для кого создан на базе ОГУ им.