Голоса на улице: Feduk спел в парке Горького, Билан — на 1000-летии Суздаля

Самым обсуждаемым героем столичной светской повестки на прошлой неделе стал Гаспар Ноэ. Французский режиссер, снявший, в частности, «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем, неожиданно посетил Москву.
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