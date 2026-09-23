Что появилось раньше - курица или яйцо? Наука наконец-то разобралась.

Яндекс.Картинки Вопрос «что было раньше - курица или яйцо?» веками ставил в тупик философов, ученых и вообще всех, кому нравится поспорить за ужином.
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И Курица, рожает курицу!... только она находится в яйце и она называется ... ЗАРОДЫШ... просто, расмотрите... рыбъю или легушачью ИКРУ.... И вопрсы отпадут,... кто первичен.
Инфузория... ЭТО НЕ яйцо.... и когда она делиться,.... ЭТО не яйцо рожает яйцо.... Яйцо вторично... а первины механизмы... на молекулярном а то и на эфирном уровне!.