Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что появилось раньше - курица или яйцо? Наука наконец-то разобралась.

Что появилось раньше - курица или яйцо? Наука наконец-то разобралась.

Яндекс.Картинки Вопрос «что было раньше - курица или яйцо?» веками ставил в тупик философов, ученых и вообще всех, кому нравится поспорить за ужином.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

И Курица, рожает курицу!... только она находится в яйце и она называется ... ЗАРОДЫШ... просто, расмотрите... рыбъю или легушачью ИКРУ.... И вопрсы отпадут,... кто первичен.