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Из-за атаки беспилотников на Нижегородскую область перекрыли дорогу

Из-за атаки беспилотников на Нижегородскую область перекрыли дорогу

В Нижегородской области перекрыли дорогу под Кулебаками, объезд организован по М-12.В Нижегородской области из-за утренней атаки украинских БПЛА перекрыли дорогу, сообщает правительство региона.

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