Операция «Большой пшик»: что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

АС

Анатолий Страшко

Читая некоторых рьяных обвинителей наших военных в том, что "прошляпили", "просмотрели" , "проворовались " и прочих про....про....про....мне захотелось возразить. А что если , действительно, сначала было это "..про... , а вот потом решили наверху умно использовать это "проглядели". Как ? А поддерживать этот костёр в Курской области. Зачем? А пусть слетаются безмозглые. А мы их ...... Обратили внимание на цифры ежедневных потерь бандеровцев? А вот то, что наши потери начали сокращаться, это факт. Об этом говорят специалисты и в МВД, и в военкоматах, и даже работники похоронных бюро, кладбищ. Ведь это такая инфо, которую скрыть не возможно. Фейк не пройдёт. И работает сейчас этот котёл курский отменно. Переваривая эту срань ежедневно сотнями. Читатель во многих видах борьбы, есть способы, как свою ошибку превратить в свою победу. Для этого нужен опыт и ум. Я не думаю, что у нашего народа, народа воина не хватает ума или, тем более , опыта. Скоро 9 мая, вспомните , что это за дата. А всем крикливым "ждунам" здесь , рекомендую не высовываться. Победа будет за нами!