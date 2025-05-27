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Царьград

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"И так до… До?" - Начистоту о новом этапе СВО. Сладков впервые развёл руками - "прогнозов нет"

"И так до… До?" - Начистоту о новом этапе СВО. Сладков впервые развёл руками - "прогнозов нет"

Рассуждая о новом этапе проведения специальной военной операции, который, в том числе ознаменовался заявлением из Европы о снятии ограничений на "дальнобой", военкор Александр Сладков впервые развёл руками - "прогнозов нет".

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