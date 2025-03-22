В «Крокусе» открыт мемориал в честь 145 погибших в теракте. Стеллу из темного мрамора с журавлями установили в годовщину трагедии.
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В «Крокусе» открыт мемориал в честь 145 погибших в теракте. Стеллу из темного мрамора с журавлями установили в годовщину трагедии.