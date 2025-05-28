Опрос показал главный критерий для россиян при выборе врачей

Большинство россиян (62%) при выборе медицинского специалиста опираются на советы близких, знакомых и коллег, около половины (47%) предпочитают клинику с идеальной репутацией, а каждый третий респондент (37%) руководствуется рекомендациями других врачей.
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