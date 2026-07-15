Белые медведи устроили погром в доме на острове Гукера: инспекторы «Русской Арктики» провели ремонт и консервацию

Государственные инспекторы национального парка «Русская Арктика» проводят осмотр объектов историко-культурного наследия на архипелаге Земля Франца-ИосифаГосударственные инспекторы национального парка «Русская Арктика» проводят осмотр объектов историко-культурного наследия на архипелаге Земля Франца-Иосифа Находясь на территории парка вместе с участниками научных экспедиций или туристических рейсов, госинспекторы контролируют соблюдение природоохранного законодательства, предотвращают ….
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