Мочевина (карбамид) – это высококонцентрированное азотное удобрение, широко используемое в садоводстве

Карбамид – высококонцентрированное азотное удобрение, широко используемое в садоводстве. Но помимо своей основной функции – подкормки растений, мочевину применяют также для борьбы с вредителями и болезнями деревьев и кустарников.
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