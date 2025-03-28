Украинский солдат Владимир Бережных, взятый в плен в Курской области, заявил, что хотел остаться в России, для этого он переоделся в одежду местных жителей и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами.
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