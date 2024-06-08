Путин рассказал, планируется ли в России новая мобилизация

Президент указал, что с начала года контракт с Минобороны подписали уже более 160 тысяч граждан Необходимости проводить мобилизацию в России нет, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2024.
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