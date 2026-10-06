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Шайба Лихачева в концовке принесла «Амуру» выездную победу над «Трактором»

Шайба Лихачева в концовке принесла «Амуру» выездную победу над «Трактором»

Сегодня, 6 октября, челябинский «Трактор» на своем льду уступил хабаровскому «Амуру» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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