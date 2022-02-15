Вице-премьер России посетит с визитом Венесуэлу, Никарагуа и Кубу 16-18 февраля

МОСКВА. 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе визита в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу обсудит с руководством этих стран торгово-экономическое сотрудничество, сообщили журналистам в аппарате заместителя руководителя правительства.
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