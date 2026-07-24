ЦБ ожидает сохранения инфляции во втором полугодии вблизи текущих уровней

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что показатели устойчивой инфляции в стране до конца текущего года, вероятнее всего, не претерпят существенных изменений и сохранятся на нынешних отметках.
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