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Газета.ру

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ЦБ ожидает сохранения инфляции во втором полугодии вблизи текущих уровней

ЦБ ожидает сохранения инфляции во втором полугодии вблизи текущих уровней

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что показатели устойчивой инфляции в стране до конца текущего года, вероятнее всего, не претерпят существенных изменений и сохранятся на нынешних отметках.

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