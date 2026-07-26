Грозовой апокалипсис с ливнями и шквалами обрушится на Тульскую область

Жителей Тульской области предупредили о грозе, ливне и порывах ветра до 15 м/с. Когда начнется и сколько продлится непогода?Утром 26 июля туляков предупредили о резком ухудшении погоды: стихия накроет регион в ближайшие часы.
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