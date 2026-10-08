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Новости Брянска

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Хоккеисты «Брянска» уступили «Динамо 576» из Санкт-Петербурга

Хоккеисты «Брянска» уступили «Динамо 576» из Санкт-Петербурга

Брянские хоккеисты дважды выходили вперед по ходу игры, но соперник сравнял счет, а затем вышел вперед и победил.

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