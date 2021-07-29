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Трернер Ахаимовой: «Думаю, Лилия склоняется к уходу. У нее больные ноги, сейчас ей очень тяжело преодолевать все»

Тренер олимпийской чемпионки Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилии Ахаимовой Вера Киряшова сообщила, что спортсменка может завершить карьеру после Игр.

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