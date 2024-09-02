Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кишинев открывает коридор для войны с Россией

Кишинев открывает коридор для войны с Россией

Президент Румынии Клаус Йоханнис, находившийся с визитом в Кишинёве в отмечаемый в Молдове Национальный день румынского языка, вместе со своей молдавской коллегой Майей Санду приняли совместную декларацию, включающую сотрудничество в военной сфере и поддержку обеспечения транзита на Украину, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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лина любимцева
НЕ Кишинев открывает, а лесбиянка и румынка  АНДУ открывает.Она себя предала - кого не предаст?!!  А уж без подлой Румынии вообще ни одно дерьмо не пройдет... Румыны во время войны были КАРАТЕЛЯМИ!! В городе Геническе зверствовали и на Арабатской Стрелке. Убивали и вешали людей прямо на улицах. На столбах и деревьях. Трупы повешенных, зимой, висели месяцами.
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16 час.
лл
лина любимцева
...Санду...
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16 час.
Misha Glusch
не молдавской коллегой, а молдавской подстилкой санду, правильно формулируй. автар
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13 час.

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