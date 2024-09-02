Кишинев открывает коридор для войны с Россией

лина любимцева

НЕ Кишинев открывает, а лесбиянка и румынка АНДУ открывает.Она себя предала - кого не предаст?!! А уж без подлой Румынии вообще ни одно дерьмо не пройдет... Румыны во время войны были КАРАТЕЛЯМИ!! В городе Геническе зверствовали и на Арабатской Стрелке. Убивали и вешали людей прямо на улицах. На столбах и деревьях. Трупы повешенных, зимой, висели месяцами.