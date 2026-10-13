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Жена Оскара Кучеры подала в суд на хозяйку погибшего в отеле шпица

Жена Оскара Кучеры подала в суд на хозяйку погибшего в отеле шпица

Instagram*/oskarkuchera Жена Оскара Кучеры Юлия подала в суд на хозяйку шпица. Владелица утверждала, что ее питомца загрыз булли супруги актера.

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