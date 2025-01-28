Макаревич признался*: Артист не жертвует деньги ВСУ из-за страха за сына

АндрейБорков

Брешет гнида конская! Не верю этому бывшему кумиру, для него сбрехать, что высморкаться. Родину продал, это факт. Грязью и Россию и россиян поливал, тоже факт. Так, что как у Станиславского - НЕ ВЕРЮ!!!!