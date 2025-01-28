Макаревич признался*: Артист не жертвует деньги ВСУ из-за страха за сына

Андрей Макаревич* заявил, что не переводит деньги в пользу Вооружённых сил Украины.Если верить признанию опального русского музыканта, лидер группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, то он не жертвует средства Вооружённым силам Украины.
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