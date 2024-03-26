Цена биткоина снова поднялась выше $70 000

Цена биткоина превысила порог в 70 000 долларов, что вызвало волну оптимизма среди инвесторов. Этот рост следует за периодом застоя и неопределености, поэтому участники рынка пристально наблюдают за динамикой биткоина, размышляя о его следующем направлении.