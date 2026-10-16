С 19 октября в Краснодаре на улице 1 Мая возле дома № 186 из-за повреждения коллектора 1962 года постройки и обрушения грунта закроют две полосы в сторону улицы 40-летия Победы, а транспорт пустят по оставшейся полосе в реверсивном режиме.