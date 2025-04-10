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Эвакуация под обстрелом: жители Курской области бегут из-под огня ВСУ

Эвакуация под обстрелом: жители Курской области бегут из-под огня ВСУ

Местные жители Курской области эвакуировались под обстрелами ВСУ, сталкиваясь с серьёзными трудностями.

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