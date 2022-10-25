Комитеты заксо рекомендовали поддержать законопроекты о запрете гей-пропаганды

Комитеты свердловского заксобрания по законодательству и общественной безопасности, по соцполитике и по промышленной политике рекомендовали коллегам поддержать федеральные законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
Комитеты свердловского заксобрания по законодательству и общественной безопасности, по соцполитике и по промышленной политике рекомендовали коллегам поддержать федеральные законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
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