Рост ключевых препаратов Amgen на 26% обеспечил успешный II квартал 2026 года

Американская транснациональная биотехнологическая корпорация Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, зафиксировав устойчивый рост доходов от реализации ключевых лекарственных препаратов.
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