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В Армении расшифровали враждебное послание Алиева: Всё случится в 2024-м

В Армении расшифровали враждебное послание Алиева: Всё случится в 2024-м

Депутат Андраник Кочарян рассказал, как были восприняты слова президента Азербайджана о принадлежности Джермука и открытии границПрезидент Азербайджана на этой неделе заявил, что границы с Арменией будут открыты только после того, как начнёт действовать Зангезурский коридор.

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