В Армении расшифровали враждебное послание Алиева: Всё случится в 2024-м

Депутат Андраник Кочарян рассказал, как были восприняты слова президента Азербайджана о принадлежности Джермука и открытии границПрезидент Азербайджана на этой неделе заявил, что границы с Арменией будут открыты только после того, как начнёт действовать Зангезурский коридор.