Улучшит работу мозга: учёные рассказали об эффекте от медленного сна

После сна улучшается нейронная активность, что повышает точность обработки информации.Учёные из США представили новое исследование, в котором обозначили важный механизм, позволяющий мозгу повышать нейронную и поведенческую продуктивность.
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