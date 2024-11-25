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Улучшит работу мозга: учёные рассказали об эффекте от медленного сна

Улучшит работу мозга: учёные рассказали об эффекте от медленного сна

После сна улучшается нейронная активность, что повышает точность обработки информации.Учёные из США представили новое исследование, в котором обозначили важный механизм, позволяющий мозгу повышать нейронную и поведенческую продуктивность.

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