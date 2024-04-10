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Накрученные оценки и фирменные цвета: в AppStore появились фейковые приложения российских банков

Накрученные оценки и фирменные цвета: в AppStore появились фейковые приложения российских банков

Фейковые приложения банков ВТБ и «Тинькофф» появились в магазине AppStore. Об этом предупредил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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