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Китцбюэль (ATP). 2-й круг. Тим встретится с Чжаном, Сейбот Уайлд – с Дьере

Сетка турнира здесь. Generali Open Китцбюэль, Австрия 31 июля – 5 августа 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Отрытые корты, грунт Второй круг Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)  Гидо Андреоцци (Аргентина) Дата проведения 2 августа, 12.

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