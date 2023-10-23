В Приамурье курсанты ДВОКУ выполнили стрельбы из боевых машин пехоты различных модификаций

На БМП-3 рокоссовцы вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники – 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ – по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника.