Антимонопольная служба призывает вернуться к запрету экспорта бензина с августа

Это позволит насытить рынок в период повышенного спроса. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, и ФАС говорит, что продление этой меры не обсуждается Федеральная антимонопольная служба выступает за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа.