Военкор из ДНР и участник СВО встретились в Доме народного единства с воспитанниками нижегородских спортивных школ

Военкор из ДНР с позывным «Тереза» и участник СВО из Нижнего Новгорода встретились с юными спортсменами и педагогами трех нижегородских школ олимпийского резерва: по бадминтону, ледовым видам спорта и художественной гимнастике.
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