«Голая вечеринка» с мигрантами-трансвеститами в Ростове, пожаром и полицией Елена Галицкая29 января 2024 года на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону произошло необычное ЛГБТ*-событие, которое закончилось огненным финалом.
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