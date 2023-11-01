Исторический музей в Туле подготовил две выставки к «Ночи искусств»

Филиал Государственного Исторического музея в Туле подготовил две выставки для «Ночи искусств». 4 ноября будет представлена новая выставка «Шедевры Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея».
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