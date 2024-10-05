Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эпичный "наезд" российского истребителя Су-35 на Ф-16 попал во все военные издания: Теперь этот манёвр повторил Су-30 на Балтике

Эпичный "наезд" российского истребителя Су-35 на Ф-16 попал во все военные издания: Теперь этот манёвр повторил Су-30 на Балтике

Как говорится, дурной пример заразителен. И трюк, исполненный в зоне ADIZ противовоздушной обороны Аляски стал показателем того, что необъявленная и пока бескровная битва в воздухе между самолётами НАТО и российскими ВКС перешла в новую стадию.

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