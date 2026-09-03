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Царьград

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ФИФА зафиксировала рекордные расходы клубов в 9,89 миллиарда долларов

ФИФА зафиксировала рекордные расходы клубов в 9,89 миллиарда долларов

ФИФА сообщает: футбольные клубы побили рекорд, потратив 9,89 млрд долларов в летнее трансферное окно.

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