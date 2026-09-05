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Школы Сумской области заставляют отменять уроки ради мероприятий ВСУ

Школы Сумской области заставляют отменять уроки ради мероприятий ВСУ

Боевики 225-го отдельного штурмового полка украинской армии проводят в школах Сумской области мероприятия, посвящённые уважительному отношению к военнослужащим ВСУ.

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